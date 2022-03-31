ЦБ определил режим спецсчетов для расчетов по газовым контрактам

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк установил режим конвертируемых банковских счетов для расчетов по газовым контрактам с иностранными покупателями. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Совет директоров Банка России с 1 апреля 2022 года установил режим банковских счетов типа "К" для расчетов с иностранными покупателями за природный газ в соответствии с пунктом 10 указа президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 172", – говорится в сообщении.
Соответствующие счета для иностранных покупателей будут открывать специальные уполномоченные кредитные организации. На эти счета оплата будет поступать в национальной валюте покупателя, а затем конвертироваться в рубли посредством ее продажи банком в ходе торгов на Мосбирже. После этого рубли будут поступать на счета российских поставщиков.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. 31 марта президент подписал указ, согласно которому новый порядок расчетов вступит в силу с 1 апреля.
Путин подписал указ о продаже газа за рубли недружественным странам
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