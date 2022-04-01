В Германии заявили, что запрет на импорт газа из России может вызвать кризис

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Введение в Германии эмбарго на импорт российских энергоносителей может привести страну к сильнейшему кризису со времен Второй мировой войны, заявил гендиректор крупнейшего химического концерна Германии BASF Мартин Брудермюллер. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы что, хотим разрушить всю нашу экономику с открытыми глазами? Что мы создали за десятилетия? Я думаю, что такой эксперимент был бы безответственным", – сказал он.
По мнению Брудермюллера, негативные последствия для экономики от введения полного запрета на поставки энергоносителей из России окажутся беспрецедентными и поставят под угрозу существование значительной части малых и средних предприятий. При этом он не исключил возможности введения эмбарго в среднесрочной перспективе.
"Если мы поторопимся, мы сможем сделать это за четыре-пять лет", – отметил Брудермюллер.
Он добавил, что поставки сжиженного природного газа из США и других энергоресурсов нельзя увеличить в один момент.
Накануне стало известно, что в Минэкономики Германии рассматривают возможность национализации немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти". Такая мера может быть реализована в случае прекращения поставок российских энергоносителей в Германию.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступит в силу с 1 апреля. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.
Президент РФ подчеркнул, что Россия является ответственным поставщиком, а потому продолжит поставлять газ в объемах и по ценам действующих контрактов. Если же недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях, РФ будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам и они будут остановлены.
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