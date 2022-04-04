РФ может получить рекордную прибыль от продажи нефти и газа в 2022 году – СМИ

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Россия может получить рекордную прибыль от продажи нефти и газа в 2022 году, несмотря на введенные санкции некоторых государств. Такое мнение высказали журналисты агентства Bloomberg.

"С учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится", – говорится в отчете экономистов Института международных финансов во главе с Робином Бруксом.

В публикации подчеркивается, что в 2022 году Москва может получить почти 321 миллиард долларов, если импортеры не введут эмбарго, что на треть больше показателей прошлого года.

"Россия также может получить рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по подсчетам IIF, может достичь 240 миллиардов долларов", – уточняется в публикации.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможный отказ стран Запада от оплаты газа в рублях. Он заявил, что Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, отметив, что глупо наступать на горло своей экономике, исходя из эфемерных политических интересов.