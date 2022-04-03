Министр обороны Германии призвала ЕС обсудить запрет на импорт газа РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В настоящее время Евросоюзу необходимо обсудить введение запрета на поставки газа из России. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в эфире телеканала ARD.

Так она прокомментировала опубликованные украинскими властями фотографии из города Буча. Она назвала эти картины ужасными и заявила о необходимости большей реакций на происходящее.

"Нужно как можно скорее обсудить на уровне Евросоюза, что еще можно сделать. Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки", – сказала Ламбрехт.

Ранее в Минобороны заявили, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буча на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал. Кроме того, все время, пока город находился под контролем России, жители могли свободно передвигаться, пользоваться сотовой связью и выезжать за пределы города.

