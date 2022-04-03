СК возбудил два дела из-за новых обстрелов ДНР и ЛНР

03 апреля, 21:31
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Два уголовных дела возбуждено после очередных массовых обстрелов в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Следователи возбудили дела по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ").
По данным следствия, со 2 по 3 апреля ВСУ обстреляли из тяжелых видов вооружения города Первомайск, Рубежное, населенный пункт Донецкий в ЛНР.
"В результате обстрелов были ранены две мирные жительницы, одна из которых получила ранение в ходе эвакуации гражданского населения, от полученных травм скончалась в лечебном учреждении. Кроме того, в ходе обстрелов были повреждены жилые дома, здание детского сада и хозяйственные постройки", – говорится в сообщении.
ВСУ также обстреляли Донецк, Мариуполь, Васильевку, Александровку, Володарское, Новомайорское, Сартану в этот период. В результате погибли четыре мирных жителя, а 27 пострадали. За медпомощью также обращались 10 мирных жителей.
"Следственный комитет России продолжает устанавливать должностных лиц из числа украинских военнослужащих и националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", – говорится в сообщении.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поддержал идею официальных лиц ЛНР о проведении трибунала по военным преступлениям Украины в Донбассе. Он рассказал, что комитет уже восемь лет фиксирует все преступления ВСУ и националистических формирований, совершенные в отношении мирного населения Донбасса.
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