Путин подписал указ о выплате 5 миллионов рублей семьям погибших в СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу члены семей военнослужащих и солдат Росгвардии в случае их гибели в специальной военной операции получат выплату в размере 5 миллионов рублей. Также предусмотрены выплаты в размере 3 миллионов рублей для получивших ранение, травму или контузию.

Кроме того, Путин поручил организовать выдачу документов для получения льгот, компенсаций и других мер соцподдержки участникам СВО и семьям погибших в режиме "одного окна". Доклад о выполнении поручения президента должен быть подготовлен к 1 апреля.

Ранее член Совета по правам человека Юлия Белехова рассказала о разработке в России мер поддержки, которые планируется ввести для семей, где есть пропавшие без вести участники спецоперации РФ на Украине. Она объяснила, что после признания человека пропавшим без вести выплаты его семье приостанавливаются.

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