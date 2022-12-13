12:54Политика
РФ может выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские власти одобрили инициативу отказаться от международного договора Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Информацией об этом поделился "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с отзывом кабмина.
РФ стала членом договора Конвенции еще 27 января 1999 года. В инициативе же прописаны объяснения, согласно которым решение о денонсации было необходимым в связи с принятием комитетом министров Совета Европы решения о выходе РФ из членства группы государств против коррупции.
Кроме того, согласно законопроекту, денонсация не станет причиной дополнительных трат из федерального бюджета.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин рассказал, что с начала текущего года за коррупционные преступления к уголовной ответственности в РФ привлекли 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов и 679 военных, 420 должностных лиц органов местного самоуправления.
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