РФ может выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские власти одобрили инициативу отказаться от международного договора Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Информацией об этом поделился "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с отзывом кабмина.

РФ стала членом договора Конвенции еще 27 января 1999 года. В инициативе же прописаны объяснения, согласно которым решение о денонсации было необходимым в связи с принятием комитетом министров Совета Европы решения о выходе РФ из членства группы государств против коррупции.

Кроме того, согласно законопроекту, денонсация не станет причиной дополнительных трат из федерального бюджета.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин рассказал, что с начала текущего года за коррупционные преступления к уголовной ответственности в РФ привлекли 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов и 679 военных, 420 должностных лиц органов местного самоуправления.

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