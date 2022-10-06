Ведущего дело об убийстве судью Москвы пытались подкупить за 300 тыс руб

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Федерального судью Тверского районного суда Москвы, который ведет дело об убийстве, пытались подкупить за 300 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

"Следователи Мещанского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту попытки подкупа за 300 тысяч рублей одного из федеральных судей Тверского суда Москвы, в производстве которого слушается уголовное дело об убийстве", – сообщил источник.

После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

Ранее в Москве ФСБ задержала замдиректора Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ Геннадия Бочарова по подозрению в коррупции.

Он якобы привлек к выполнению работ по установке ПО в РФЦСЭ фирму, с которой был связан. Точная сумма похищенного неизвестна, однако стоимость контракта составляла порядка 300 миллионов рублей.

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