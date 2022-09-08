Суд изъял у экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова имущество на 400 млн рублей

13:27
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Суд в Москве изъял у обвиняемого в коррупции и педофилии экс-помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова имущество на общую сумму 400 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Никулинский районный суд Москвы удовлетворил в полном объеме исковые требования прокуратуры Москвы к бывшему помощнику руководителя Россельхознадзора о взыскании в доход государства денежных средств, движимого и недвижимого имущества общей стоимостью свыше 400 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2011 по 2019 год Натаров и его жена получили доход в размере 12 миллионов рублей, однако за это время фигурант приобрел земельный участок и дом в Красногорске, двухъярусную квартиру с парковочным местом в Москве, два автомобиля премиум-класса, трое наручных часов и две сабли XIX века.
"Основные сбережения в сумме более 200 миллионов рублей от незаконной деятельности хранились в валюте в индивидуальном банковском сейфе одного из банков Москвы", – рассказали в прокуратуре, добавив, что все это имущество было изъято в пользу государства.
В апреле 2020 года Дмитрий Натаров был уволен с должности помощника главы Россельхознадзора после публичных обвинений в совращении несовершеннолетних. Отставки Натарова, в частности, потребовал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
После этого в отношении Натарова возбудили уголовное дело о совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и получении взятки.
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