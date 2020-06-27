СК просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова

Следственный комитет просит суд отправить под стражу бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда столицы.

"В суд поступило ходатайство о заключении под стражу в отношении Дмитрия Натарова", – сказала представитель суда.

Как уточняется, экс-помощника руководителя Россельхознадзора обвиняют в получении взятки и совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

В конце апреля Натаров был освобожден от занимаемой должности.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил главу министерства сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова, которого публично обвинили в совращении малолетних. По словам Турчака, опубликованная в СМИ информация о чиновнике дискредитирует органы власти.

