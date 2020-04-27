Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора

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Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства РФ.

"27 апреля 2020 года освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров", – указано в сообщении ведомства.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил главу министерства сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова, которого публично обвинили в совращении малолетних. По словам Турчака, опубликованная в СМИ информация о чиновнике дискредитирует органы власти.