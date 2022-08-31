Бывшему топ-менеджеру "Ростеха" вменили взятки почти на 67 млн рублей

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В Хамовническом суде Москвы рассмотрели уголовное дело в отношении экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" Аллы Лалетиной.

Согласно обвинительному заключению, которое в ходе заседания зачитало гособвинение, подсудимой вменяется получение взятки на общую сумму почти 67 миллионов рублей, передает ТАСС.

Как уточнила прокурор, данная сумма включает в себя отдых семьи Лалетиной в Турции, персидский ковер, чемодан Louis Vuitton и соковыжималку. Сама Лалетина заявила, что обвинение ей понятно, однако вину в полном объеме она не признает.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов объявлен в международный розыск в РФ по делу о крупной растрате. Как уточняли в Басманном районном суде Москвы, Рубинова арестовали заочно.

