Бывший топ-менеджер ЦБ Рубинов объявлен в международный розыск в РФ – суд

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов объявлен в международный розыск в РФ по делу о крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда Москвы.

Сообщается, что Рубинов арестован заочно.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы Дмитрию Рубинову, объявленному в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции на территорию РФ – с момента передачи его правоохранительным органам РФ", – сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" Аллы Лалетиной. Ее обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

До этого Басманный районный суд столицы заочно арестовал на два месяца бывшего директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Юрия Пивоварова. Он обвинялся в растрате, однако детали дела не уточнялись.