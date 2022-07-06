Суд заочно арестовал экс-директора ИНИОН РАН Юрия Пивоварова по делу о растрате

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Басманный районный суд столицы заочно арестовал на два месяца бывшего директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Юрия Пивоварова, сообщает Агентство "Москва".

Мера пресечения вступит в силу с момента передачи Пивоварова правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента задержания на территории страны.

Пивоварова обвиняют в растрате, однако подробности дела не приводятся. До этого в отношении него возбуждали дела о халатности из-за неполного устранения недостатков пожарной безопасности, что привело к пожару в здании ИНИОН. Приговор по этому делу не выносили.

Пожар в здании ИНИОН РАН на Нахимовском проспекте произошел в январе 2015 года. На его тушение ушло больше суток. В огне и в результате борьбы с ним было утрачено почти 18% от фонда одного из крупнейших в РФ информационно-библиотечных центров.

