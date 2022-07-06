Суд заочно арестовал экс-директора ИНИОН РАН Юрия Пивоварова по делу о растрате

13:10
Фото: ТАСС/Филипп Киреев
Басманный районный суд столицы заочно арестовал на два месяца бывшего директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Юрия Пивоварова, сообщает Агентство "Москва".
Мера пресечения вступит в силу с момента передачи Пивоварова правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента задержания на территории страны.
Пивоварова обвиняют в растрате, однако подробности дела не приводятся. До этого в отношении него возбуждали дела о халатности из-за неполного устранения недостатков пожарной безопасности, что привело к пожару в здании ИНИОН. Приговор по этому делу не выносили.
Пожар в здании ИНИОН РАН на Нахимовском проспекте произошел в январе 2015 года. На его тушение ушло больше суток. В огне и в результате борьбы с ним было утрачено почти 18% от фонда одного из крупнейших в РФ информационно-библиотечных центров.
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