Облик библиотеки ИНИОН РАН планируют восстановить к 2022 году

Фото: Агентство "Москва"

Облик библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) планируют восстановить к 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

Отмечается, что проект по воссозданию облика был разработан совместно с историками архитектуры. На месте бывшей библиотеки появится культурно-просветительный и научно-исследовательский комплекс.



Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте произошел 30 января 2015 года. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Ликвидировать возгорание полностью удалось лишь спустя сутки. Здание сильно пострадало, площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров.

В результате пожара библиотека потеряла почти шесть миллионов книг.