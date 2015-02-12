Библиотека ИНИОН потеряла в результате пожара почти 5,5 млн книг

Фото: m24.ru

В результате пожара библиотека Института научной информации по общественным наукам РАН потеряла порядка 5,42 миллионов книг, сообщает пресс-служба Федерального агентства научных организаций.

Из сгоревших экземпляров около 1,2 миллиона собирались списать, еще 0,8 миллиона имеют дубликаты в других отделениях библиотеки. Кроме того, 1,1 миллиона утраченной отечественной литературы поступали в библиотеку в составе обязательного экземпляра и соответственно имеются в других крупнейших библиотеках России.

Сложно восстановимая часть фонда, по предварительным оценкам, составляет 2,32 миллиона книг (15,7% от всего фонда). Однако, как отметил директор ИНИОН РАН Юрий Пивоваров, библиотека рассчитывает, восстановить утраченные экземпляры с помощью российских и зарубежных коллег.

В числе уцелевших книг почти 1 миллион экземпляров (в том числе фонд Готской библиотеки), которые вывозятся и размещаются на просушку. Около 3 миллионов подлежат вывозу, заморозке и дальнейшему восстановлению. Еще почти миллион экземпляров – устаревшие газеты и дублетные издания, подлежащие списанию.

Общий фонд Фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН составляет 14,7 миллионов экземпляров книг. Из них 3,7 миллиона находятся в отделениях библиотеки и еще почти миллион – в отдельно стоящем хранилище (ангаре) на территории ИНИОН РАН. В хранилище на Нахимовском проспекте находилось 10,2 миллиона экземпляров.

Напомним, пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте возник 30 января вечером. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07. Полностью пожар был потушен спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Ранее сообщалось, что здание библиотеки не планируется закрывать. Кроме того, рассматривается возможность строительства новых помещений на площадке неподалеку от института. А внутренние помещения библиотеки ИНИОН должны быть перестроены.

Само здание библиотеки восстановят на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания совершенно непригодно для хранения книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности. Книги, сохранившиеся после пожара, вывезут в другое место.

В частности, в четверг, 12 февраля из библиотеки ИНИОН вывезли первую партию книг. Это издания, которые нуждаются в сушке. По словам специалистов, это планируется сделать с помощью глубокой заморозки.