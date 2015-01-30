На Нахимовском проспекте горит здание библиотеки

Фото: читательница M24.ru

На юго-западе Москвы произошел крупный пожар в здании научной библиотеки. Огонь охватил второй и третий этажи здания, с возгоранием борются пожарные, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что горит здание по адресу: Нахимовский проспект, дом 51, в котором располагается библиотека Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН).

Площадь возгорания составляет более 2 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади около одной тысячи квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 22.09. Первые пожарные подразделения прибыли к месту ЧП в 22.15. В настоящее время с огнем борются 38 пожарных расчетов.

Фото: читательница M24.ru

Информации о пострадавших пока не поступало. По имеющимся данным, пожару присвоен третий номер сложности.

Отметим, что библиотека располагается рядом с 21-этажным зданием Центрального экономико-математического института РАН.

По информации читателей, запах гари чувствуется даже в перегоне метро между станциями "Профсоюзная" и "Новые Черемушки".