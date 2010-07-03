Летний театр появится на месте фонтана у библиотеки ИНИОН РАН

08:21
08:21
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Летний театр появится на территории библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН). Там будут проводить различные мероприятия под открытым небом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Здесь будут проходить литературные чтения, лекции, посвященные науке и искусству, а также выставки скульптур современных художников", – приводятся в сообщении слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
В летний амфитеатр с пятью рядами превратят многоуровневый партер, который ранее был частью фонтана. Там смогут разместиться более 500 человек.
Вокруг амфитеатра планируют установить фонари для проведения мероприятий вечером.
"Пешеходные дорожки благоустроят c учетом мировых тенденций ландшафтного дизайна и озеленения. За образец авторы проекта взяли концепцию манхэттенского парка "Хай-Лайн", – говорится в сообщении.
Кроме того, в 10 столичных парках до 22 августа можно бесплатно посмотреть репетиции постановок театров в рамках проекта "Открытые репетиции в парках", который приурочен к Году театра в России.
В нем примут участие 10 парков: "Зарядье", Парк Горького, "Музеон", сад "Эрмитаж", сад имени Баумана, детский парк имени Прямикова, Перовский парк, Измайловский парк, парк 50-летия Октября, "Сокольники".
Все желающие смогут посмотреть репетиции спектаклей Российского академического молодежного театра, Московского культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой, Московского театра кукол, Московского театра мюзикла и других. Представления будут длиться от одного до полутора часов.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: