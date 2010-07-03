Летний театр появится на месте фонтана у библиотеки ИНИОН РАН

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Летний театр появится на территории библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН). Там будут проводить различные мероприятия под открытым небом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Здесь будут проходить литературные чтения, лекции, посвященные науке и искусству, а также выставки скульптур современных художников", – приводятся в сообщении слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

В летний амфитеатр с пятью рядами превратят многоуровневый партер, который ранее был частью фонтана. Там смогут разместиться более 500 человек.

Вокруг амфитеатра планируют установить фонари для проведения мероприятий вечером.

"Пешеходные дорожки благоустроят c учетом мировых тенденций ландшафтного дизайна и озеленения. За образец авторы проекта взяли концепцию манхэттенского парка "Хай-Лайн", – говорится в сообщении.

Кроме того, в 10 столичных парках до 22 августа можно бесплатно посмотреть репетиции постановок театров в рамках проекта "Открытые репетиции в парках", который приурочен к Году театра в России.

В нем примут участие 10 парков: "Зарядье", Парк Горького, "Музеон", сад "Эрмитаж", сад имени Баумана, детский парк имени Прямикова, Перовский парк, Измайловский парк, парк 50-летия Октября, "Сокольники".

Все желающие смогут посмотреть репетиции спектаклей Российского академического молодежного театра, Московского культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой, Московского театра кукол, Московского театра мюзикла и других. Представления будут длиться от одного до полутора часов.

