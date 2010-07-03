Репетиции спектаклей можно посмотреть в 10 столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 10 столичных парках с 11 июня до 22 августа можно бесплатно посмотреть репетиции постановок театров в рамках проекта "Открытые репетиции в парках", который приурочен к Году театра в России, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В нем примут участие 10 парков: "Зарядье", Парк Горького, "Музеон", сад "Эрмитаж", сад имени Баумана, детский парк имени Прямикова, Перовский парк, Измайловский парк, парк 50-летия Октября, "Сокольники".

"Это лето в московских парках будет еще и театральным. В них пройдут открытые репетиции 10 постановок, в том числе по произведениям классиков – Пушкина, Островского, Гоголя. Приходите посмотреть, как готовится спектакль: как артисты работают над ролью, как воплощает свой замысел режиссер, как весь коллектив взаимодействует на площадке", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Как уточняется, зрители смогут посмотреть репетиции спектаклей Российского академического молодежного театра, Московского культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой, Московского театра кукол, Московского театра мюзикла и других. Представления будут длиться от одного до полутора часов.

11 июня состоится первая репетиция. Она пройдет на главной сцене в Перовском парке. Актеры Московского драматического театра на Перовской покажут публике черновик спектакля "Метель" по мотивам одноименной повести Пушкина. Начало в 18:00.

Этим летом в столичных парках пройдут тысячи культурных мероприятий. После комплексного благоустройства первый летний сезон открывают пять обновленных парков: зона отдыха "Левобережный", Терлецкая дубрава, Ходынское поле, Ландшафтный парк "Митино" и Парк 50-летия Октября.

Всего в этом году в столичных парках будут работать 34 футбольных поля, 24 танцплощадки, 14 лодочных станций, 14 кинотеатров, 25 зон отдыха у воды, 202 детские и 285 спортивных площадок, 53 сцены, 13 веревочных парка, 14 скейт-парков, 129 павильонов проката, 23 фонтана, 79 километров велодорожек, 15 собачьих площадок.