Экс-владельца "Аксонбанка" арестовали в Москве по делу о растрате

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Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего председателя совета директоров костромского "Аксонбанка" Андрея Озерова, подозреваемого в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Озерова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 июня", – сказали в пресс-службе.

Также в СИЗО отправлены предпринимательница из Костромы Елена Иванова. Глава компании "Прометалл" Василий Тохсыров и гендиректор компании "Корвет" Алексей Семяшкин между тем на тот же срок останутся под домашним арестом. Все они проходят по одному делу.

Ранее в Ростовской области задержали 26 сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД по подозрению в получении взяток. Те с помощью графического редактора создавали ложные доказательства нарушений ПДД и вымогали у водителей деньги. Суммы взяток доходили до полумиллиона рублей.

