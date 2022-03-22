МВД расследует первое в РФ дело о растрате денег и имущества криптовалютной биржи

11:47
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские следователи впервые в истории отечественных правоохранительных органов расследуют уголовное дело о растрате средств и имущества криптовалютной биржи. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В производстве следователей следственного департамента МВД России находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ", – сказала она.
По словам Волк, специалистам отдела "К" МВД РФ при содействии ФСБ и Росфинмониторинга удалось задержать подозреваемого в хищениях в гостинице частного аэродрома в Подмосковье. При нем обнаружили 190 миллионов рублей. Еще 50 миллионов рублей, 1 миллион долларов и 70 тысяч евро полицейские нашли в местах жительства подозреваемого и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Все средства, а также документы, компьютеры и предметы роскоши были изъяты.
В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу, а на его имущество наложен арест.
В конце февраля Минфин РФ внес на рассмотрение правительства законопроект о регулировании криптовалют в России. Согласно документу, использование токенов в качестве платежных средств будет по-прежнему запрещено, однако к ним можно будет обращаться как к инвестинструменту.
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