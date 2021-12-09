Генпрокуратура разработала нормы для конфискации криптовалюты

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Генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что в России разрабатывают законы, которые будут регулировать обращение криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации", – пояснил он.
Краснов также считает, что в законодательство необходимо ввести понятие "криптовалюта". Он пояснил, что сейчас в судебной практике по уголовным делам идут по пути признания криптовалюты имуществом, но для формирования единого и устойчивого правоприменения это нельзя признать достаточным обстоятельством.
"Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве", – считает генпрокурор.
Ранее руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский призвал с осторожностью относиться к появлению новых криптовалют с приставкой мета-. В конце октября создатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о переименовании компании в Meta с акцентом на создание метавселенной, где человек сможет отказаться от экранов. По мнению Хомского, заявление Цукерберга создало мощный тренд, в том числе в области криптовалютного рынка.
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