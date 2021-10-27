Брокер рассказал о причинах популярности криптовалюты

Фото: depositphotos/VadimVasenin
Руководитель компании J2TX Артем Моисеев рассказал, чем вызван интерес к рынку криптоактивов. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, это связано с тем, что криптовалюта является интересным финансовым инструментом для спекулятивной торговли, хеджирует риски инфляции и уменьшает зависимость от традиционных банковских институтов.
"Сейчас все расчеты, например в долларах, проходят через корреспондентские счета американских банков, а децентрализованная система убирает всех посредников и в итоге минимизирует издержки транзакций", – отметил эксперт.
Он добавил, что криптовалюта становится хеджирующим инструментом против инфляции из-за ограниченного майнинга. По его мнению, система блокчейна выглядит единственным спасательным кругом на фоне наибольшей в истории необеспеченной эмиссии центральных банков в 2020–2021 годах.
Моисеев также считает, что спекулянтов привлекает то, что криптовалютный рынок находится в ранней стадии развития.
"Все вышеперечисленные факторы будут и дальше оказывать положительное влияние на рост котировок. А благодаря, например, количественному смягчению центральных банков, вероятно, мы еще не раз увидим рекордные цены на биткойн", – добавил специалист.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска призвал Банк России развивать криптовалюты в стране. Он отметил, что пока ЦБ не обращает внимания на рынок криптовалют, Минфин США инвестирует в это направление.
Аппараты по продаже криптовалюты установили на входе в магазины США
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: