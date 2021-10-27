Брокер рассказал о причинах популярности криптовалюты

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Руководитель компании J2TX Артем Моисеев рассказал, чем вызван интерес к рынку криптоактивов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что криптовалюта является интересным финансовым инструментом для спекулятивной торговли, хеджирует риски инфляции и уменьшает зависимость от традиционных банковских институтов.

"Сейчас все расчеты, например в долларах, проходят через корреспондентские счета американских банков, а децентрализованная система убирает всех посредников и в итоге минимизирует издержки транзакций", – отметил эксперт.

Он добавил, что криптовалюта становится хеджирующим инструментом против инфляции из-за ограниченного майнинга. По его мнению, система блокчейна выглядит единственным спасательным кругом на фоне наибольшей в истории необеспеченной эмиссии центральных банков в 2020–2021 годах.

Моисеев также считает, что спекулянтов привлекает то, что криптовалютный рынок находится в ранней стадии развития.

"Все вышеперечисленные факторы будут и дальше оказывать положительное влияние на рост котировок. А благодаря, например, количественному смягчению центральных банков, вероятно, мы еще не раз увидим рекордные цены на биткойн", – добавил специалист.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска призвал Банк России развивать криптовалюты в стране. Он отметил, что пока ЦБ не обращает внимания на рынок криптовалют, Минфин США инвестирует в это направление.