Эксперты рассказали о новых схемах мошенничества с токенами

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Мошенники стали использовать первичное размещение криптовалют (ICO) для обмана россиян. Об этом сообщает газета "Известия".
Ведущий стратег Exante Янис Кивкулис рассказал, что ICO – форма сбора средств, когда стартап на основе блокчейна выпускает какое-то количество собственных цифровых токенов и предлагает их ранним инвесторам до выхода на биржу.
Зампред правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал, что злоумышленники делают рассылку с предложением инвестировать в криптовалюту нового стартапа. К сообщению прикрепляют ссылку для оплаты. После получения денег связь обрывается.
В ЦБ РФ отметили, что мошенники часто используют тему криптовалют при создании пирамид. При этом подобные организации нередко работают из зарубежной юрисдикции, чтобы в случае судебного разбирательства решать вопросы по месту прописки компании.
"Чтобы втереться в доверие, мошенники часто отправляют личное сообщение, мимикрирующее под официальный канал, или же человеку пишет "админ". Бывает и так, что потенциальную жертву добавляют в "официальный канал", разумеется, фейковый. К тому же опасность такой схемы в том, что для пользователей может быть не очевидно, что перед ними мошеннический ресурс: многие из них выглядят достоверно", – отметил ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Михаил Сытник.
Он напомнил россиянам об опасности перехода по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах.
Специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов рассказал, что иногда мошенники отправляют сообщение о блокировке аккаунта на криптобирже. Жертва звонит по номеру "технической поддержки", указанному в письме, где ее убеждают предоставить удаленный доступ к платформе для покупки и хранения криптовалюты. После этого злоумышленники самостоятельно распоряжаются средствами пострадавших.
Ранее сообщалось, что стоимость биткойна в ходе торгов 10 ноября в очередной раз обновила исторический максимум. Согласно данным биржи Binance, биткойн вырос на 0,62%, что суммарно равно 68,32 тысячи долларов.
Биткойн вновь обновил исторический максимум
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