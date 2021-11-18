В России предложили согласовывать банковские операции с родственниками

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Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко направила в ЦБ законопроект, предлагающий согласовывать банковские операции с родственниками или доверенными лицами. Об этом сообщает газета "Известия".
Костенко отметила, что к ней обращаются многие люди, пострадавшие от телефонных мошенников. По ее словам, граждане уверены, что хищения денежных средств не произошло, если бы об операции знали близкие люди.
В пояснительной записке депутат рассказала, что за первое полугодие 2020 года телефонные мошенники украли у россиян свыше четырех миллиардов рублей.
"Этим законопроектом мы хотим дать возможность дополнительной самостоятельной защиты для всех россиян. Чтобы все, кто захочет, написав заявление, могли установить дополнительный контроль за своими финансовыми операциями путем их одобрения родственниками или другими выбранными доверенными лицами", – подчеркнула Костенко.
Она отметила, что новая услуга предполагает уведомление родственников о снятии или переводе превышенного лимита денежных средств.
В ЦБ РФ пообещали рассмотреть законопроект.
Ранее специалисты Check Point Software Technologies предупредили о новом способе мошенничества. По их словам, для кражи криптовалюты с кошельков россиян киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google.
"Московский патруль": сотрудники банка переведут деньги семье, которую ограбили мошенники
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