В России отмечен пик активности телефонных мошенников – СМИ

Фото: depositphotos/Syda_Productions
В России отмечен пик активности телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает газета "Известия".
Согласно результатам исследования Kaspersky Who Calls, в период с сентября по октябрь текущего года число звонков от мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, увеличилось в десять раз по сравнению с январем-февралем 2021 года.
"Злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД и полиции", – утверждается в материале.
Как заявили в Лаборатории Касперского, увеличение числа подобных звонков началось весной. При этом на сентябрь-октябрь пришелся пик.
"Очевидно, что часть мошеннических call-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам", – заявил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.
Как рассказал специалист, мошенники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, обращаются к жертве по имени и фамилии, а также используют в разговоре юридические термины. Кроме того, злоумышленники могут предложить гражданину записать собственные фамилию, имя и отчество, используя при этом данные подставного удостоверения сотрудника полиции.
По словам экспертов, такие мошенники чаще всего сообщают человеку, что неизвестный подделал его документы и предпринял попытку снять деньги с счета в банке. Злоумышленники спрашивают о том, кому гражданин представлял свои личные данные, а затем пытаются вынудить назвать его конфиденциальную информацию или код из SMS с подтверждением перевода денег. Кроме того, мошенники могут убеждать жертву перечислить деньги на якобы безопасный счет.
Ранее сообщалось, что в Москве появились мошенники, которые при личном звонке предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к банковским картам.
В столичном Депздраве подчеркнули, что ни сотрудники департамента здравоохранения, ни работники поликлиник не обзванивают граждан с предложением о привязке QR-кода. Такие действия предпринимают только злоумышленники.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: