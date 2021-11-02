В России отмечен пик активности телефонных мошенников – СМИ

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В России отмечен пик активности телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно результатам исследования Kaspersky Who Calls, в период с сентября по октябрь текущего года число звонков от мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, увеличилось в десять раз по сравнению с январем-февралем 2021 года.

"Злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД и полиции", – утверждается в материале.

Как заявили в Лаборатории Касперского, увеличение числа подобных звонков началось весной. При этом на сентябрь-октябрь пришелся пик.

"Очевидно, что часть мошеннических call-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам", – заявил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Как рассказал специалист, мошенники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, обращаются к жертве по имени и фамилии, а также используют в разговоре юридические термины. Кроме того, злоумышленники могут предложить гражданину записать собственные фамилию, имя и отчество, используя при этом данные подставного удостоверения сотрудника полиции.

По словам экспертов, такие мошенники чаще всего сообщают человеку, что неизвестный подделал его документы и предпринял попытку снять деньги с счета в банке. Злоумышленники спрашивают о том, кому гражданин представлял свои личные данные, а затем пытаются вынудить назвать его конфиденциальную информацию или код из SMS с подтверждением перевода денег. Кроме того, мошенники могут убеждать жертву перечислить деньги на якобы безопасный счет.

Ранее сообщалось, что в Москве появились мошенники, которые при личном звонке предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к банковским картам.

В столичном Депздраве подчеркнули, что ни сотрудники департамента здравоохранения, ни работники поликлиник не обзванивают граждан с предложением о привязке QR-кода. Такие действия предпринимают только злоумышленники.