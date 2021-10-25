Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

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Мошенники научились использовать для обмана практически любой номер телефона, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Эксперт подчеркнул, поскольку звонками из банка уже сложно кого-то удивить, то злоумышленники стали использовать целевые атаки с подменой контактов близких людей и даже организаций, например, могут представляться сотрудниками различных госорганов.

При этом в ходе разговора злоумышленники могут записать номер жертвы и ключевые фразы, чтобы затем использовать это для подтверждения тех или иных действий на горячих линиях банков.

Подделать голос мошенникам позволяет технология Deepfake, рассказал Тимофеев. Кроме того, преступники могут также воспользоваться и вашим номером телефона, поскольку некоторые провайдеры IP-телефонии и сторонние сервисы могут за дополнительную плату кому угодно предоставить возможность отредактировать особый идентификатор звонка по сотовой связи – Caller-ID.

"Порой мошенникам вовсе необязательно знать номер вашей карты, проверочный код и паспортные данные. Многие персональные данные, к сожалению, уже есть в интернете и, как правило, во многом виноваты мы сами, оставляя свой цифровой след", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев посоветовал не паниковать, если сказали "Да" в телефонном разговоре с мошенниками. Но, по словам специалиста, будет не лишним обратиться в банк и сменить пароли доступа к счетам.

Он также посоветовал внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров, чтобы не стать жертвой мошенников. При первых подозрениях эксперт призывает менять пароли доступа к счетам и сообщать в банк и полицию.