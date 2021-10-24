Эксперт рассказал, что мошенники стали использовать SMS для оформления микрозаймов

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Мошенники используют SMS для получения займов в МФО на свои карты. Об этом РБК рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.

Он рассказал, что мошенники узнают телефон и паспортные данные жертвы из слитой базы персональных данных. Номер они пытаются зарегистрироваться на различных ресурсах. Регистрация не проходит, однако на телефон жертвы в течение нескольких минут приходит около 200 сообщений SMS с кодами.

После злоумышленники связываются с пострадавшими в мессенджерах, входят к ним в доверие и просят прислать скриншот экрана с входящим SMS. Получив нужные данные, они оформляют микрокредит.

"Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из SMS, он просит прислать скриншот экрана с SMS, так что стопор в голове "нельзя пересылать коды из SMS" плохо срабатывает", – отметил Гавриченков.

По его словам, люди пугаются, когда получают множество сообщений от разных компаний, поэтому легко поддаются на уговоры о "помощи".

Получив скриншот, злоумышленники оформляют на жертву кредит, так как в некоторых МФО достаточно номера телефона для получения денег. При этом средства уходят на карту злоумышленника, а пользователь остается с оформленным кредитным долгом.

Ранее сообщалось о новых схемах мошенников, представляющихся сотрудниками ЖКХ. Злоумышленники ходят по квартирам и предлагают поставить поддельные газоанализаторы, якобы позволяющие избежать взрыва бытового газа. Чаще всего, объяснил эксперт, жильцам предлагают купить эти приборы, убеждая, что не требуется специальная установка, а можно просто подвесить его над плитой.

