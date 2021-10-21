В ЦБ рассказали, сколько средств россияне отдают финансовым пирамидам

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Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях рассказал, сколько средств россияне отдают финансовым пирамидам. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Так, граждане в среднем отдают от 50 до 100 тысяч рублей. Однако, по словам Ляха, бывают случаи, когда мошенникам перечисляется до 100 миллионов рублей.

Он отметил, что в Центробанке РФ занялись выявлением недобросовестных практик, в частности финансовых пирамид и нелегальной Forex-деятельности. Лях уточнил, что это является препятствиями обращения человека в нормальный фондовый рынок.

Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ужесточить ответственность банков за обход ограничений предельной стоимости кредита.

По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ответственность необходимо ужесточить из-за того, что банки подстроились под существующие ограничения, проводя часть услуг в обход полной стоимости кредита, которую они обязаны раскрывать заемщику.

