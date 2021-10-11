Центробанк РФ расширил список ситемно значимых банков

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Центробанк РФ расширил перечень системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Новым участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО "Тинькофф Банк". Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы", – говорится в сообщении.

Таким образом, теперь в список входят 13 кредитных организаций, которые имеют порядка 77% совокупных активов банковского сектора РФ.

Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ужесточить ответственность банков за обход ограничений предельной стоимости кредита.

По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ответственность необходимо ужесточить из-за того, что банки подстроились под существующие ограничения, проводя часть услуг в обход полной стоимости кредита, которую они обязаны раскрывать заемщику.