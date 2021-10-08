Центробанк проверит сведения о карточных переводах граждан

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Центробанк проверит карточные переводы граждан, информацию о которых Банку России должны передать кредитные организации. Об этом говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Организациям предстоит оценить риски при проведении переводов с карты на карту за июнь 2021 года. При этом ЦБ требуются не только данные об отправителе и получателе, но и сведения о лимитах, механизмах контроля и суммах комиссий.
Также регулятора интересуют способы выявления "дропперов" – физических или юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.
Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, отмечает, что в настоящий момент в профильных ведомствах обсуждают идею сбора данных по получателям платежей.
"В случае если инициатива получит развитие и правовую основу, то для осуществления переводов будет недостаточно указания только информации о номере карты", – считает собеседник агентства, отмечая, что в таком случае перенастраивать придется работу как банков, так и платежных систем.
Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ужесточить ответственность банков за обход ограничений предельной стоимости кредита. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ответственность необходимо ужесточить из-за того, что банки подстроились под существующие ограничения, проводя часть услуг в обход полной стоимости кредита, которую они обязаны раскрывать заемщику.
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