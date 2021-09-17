В Центробанке назвали условия для снижения ключевой ставки

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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что причинами для снижения ключевой ставки может стать уменьшение инфляции и рост интереса россиян к сбережениям. Об этом она рассказала на международном банковском форуме "Банки России – XXI век".

"Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", – приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

Она отметила повышающийся интерес россиян к банковским вкладам. По словам Набиуллиной, в июле 2021 года отток средств физлиц из банков прекратился, а в августе уже был зафиксирован их приток. Она выразила уверенность в том, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки до 6,75 процента.

10 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, подняв данный показатель до 6,75 процента годовых.

