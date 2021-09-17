В Центробанке назвали условия для снижения ключевой ставки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что причинами для снижения ключевой ставки может стать уменьшение инфляции и рост интереса россиян к сбережениям. Об этом она рассказала на международном банковском форуме "Банки России – XXI век".
"Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", – приводит РИА Новости слова Набиуллиной.
Она отметила повышающийся интерес россиян к банковским вкладам. По словам Набиуллиной, в июле 2021 года отток средств физлиц из банков прекратился, а в августе уже был зафиксирован их приток. Она выразила уверенность в том, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки до 6,75 процента.
10 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, подняв данный показатель до 6,75 процента годовых.
Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75% годовых
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