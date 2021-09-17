Набиуллина допустила пик инфляции в сентябре

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В сентябре инфляция в России может достигнуть пиковых значений, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Она пояснила, уже сейчас, по оценкам регулятора, годовая инфляция находится на пиковых значениях, однако в этом месяце возможно "еще некоторое повышение" годовых показателей. В частности, по словам Набиуллиной, не исключается, что в сентябре "инфляция будет где-то в районе 7%".

"Будем надеяться, что это действительно пиковые значения", – сказала она.

После очередного пика, добавила Набиуллина, из-за эффектов базы и повышения ключевой ставки инфляция начнет снижаться.

На прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, подняв данный показатель до 6,75% годовых.

Отмечалось, что во II квартале этого года экономика РФ достигла допандемического уровня и стала возвращаться к сбалансированному росту. Однако устойчивые факторы продолжают оказывать существенное влияние на инфляцию из-за стремительного расширения спроса на фоне ограниченных возможностей наращивания выпуска.