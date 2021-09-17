Набиуллина допустила пик инфляции в сентябре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В сентябре инфляция в России может достигнуть пиковых значений, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
Она пояснила, уже сейчас, по оценкам регулятора, годовая инфляция находится на пиковых значениях, однако в этом месяце возможно "еще некоторое повышение" годовых показателей. В частности, по словам Набиуллиной, не исключается, что в сентябре "инфляция будет где-то в районе 7%".
"Будем надеяться, что это действительно пиковые значения", – сказала она.
После очередного пика, добавила Набиуллина, из-за эффектов базы и повышения ключевой ставки инфляция начнет снижаться.
На прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, подняв данный показатель до 6,75% годовых.
Отмечалось, что во II квартале этого года экономика РФ достигла допандемического уровня и стала возвращаться к сбалансированному росту. Однако устойчивые факторы продолжают оказывать существенное влияние на инфляцию из-за стремительного расширения спроса на фоне ограниченных возможностей наращивания выпуска.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: