Набиуллина заявила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России может стать долгосрочным явлением. Об этом сообщает Financial Times.
По ее словам, инфляционные прогнозы были менее суровыми в момент, когда условия экономики оценивались как более стабильные. Однако трудности пандемии изменили ее состояние, что послужило причиной для роста цен.
"У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени", – отметила Набиуллина.
Она подчеркнула, что Центробанк продолжит вести жесткую кредитно-денежную политику для сохранения контроля над ситуацией.
"Мы верим, что это экстренные меры, они не должны быть продолжительными, так как важно расширять производство, для которого нужны инвестиции", – сказала руководитель Банка России.
Набиуллина пояснила, что такие меры также необходимы для улучшения положения граждан.
"Как мы знаем, инфляция – это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего", – добавила она.
Ранее Владимир Путин обратил внимание на рост инфляции в России, которым сопровождается быстрое восстановление некоторых секторов российской экономики. Он добавил, что темпы инфляции в стране не столь значительны, однако выходят за рамки целевых ориентиров властей.
В связи с этим глава государства призвал правительство принимать "скоординированные, выверенные и сбалансированные" меры по сдерживанию инфляции.
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