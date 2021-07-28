Росстат рассказал о наиболее подорожавших за неделю продуктах

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В период с 20 по 26 июля в России гречневая крупа подорожала на 0,4%, за это же время на 0,2% выросли цены на белокочанную капусту, на 0,1% – на яблоки. Об этом свидетельствуют данные отчета Росстата.
Среди прочих продуктов питания больше всего в цене набрали шоколадные конфеты – рост составил 0,7%, а также вареная колбаса, сосиски и сардельки – 0,5%.
Тем не менее было зафиксировано значительное снижение стоимости некоторой плодоовощной продукции. Морковь подешевела на 8,4%, картофель – на 7,5%, огурцы – на 5,4%, а помидоры – на 4,3%.
Ранее россиян предупредили о росте цен на кофе осенью. Это связано с неурожаем в Бразилии, который привел к значительному росту биржевых цен, а также с повышением стоимости фрахта.
По словам экспертов, сильнее всего подорожает премиальная кофейная продукция, а в бюджетном сегменте рост цен будет наименее заметен.
Покупатели удивились ценам на "борщевой набор"
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