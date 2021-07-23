Набиуллина заявила о снижении цен на "борщевой набор" в России

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Центробанк отмечает понижение розничной стоимости продуктов, входящих в "борщевой набор", и ожидает, что данная тенденция сохранится, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику", – сказала она.

Набиуллина отметила, что основной причиной подорожания сахара и подсолнечного масла в России послужило влияние мировой рыночной конъюнктуры, однако цена на продукты "борщевого набора" выросла на фоне сезонных факторов и стремительного исчерпания запасов прошлого урожая.

"В прошлом году были не очень хорошие погодные условия и качество урожая, так называемая лежкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам "борщевого набора", – уточнила Набиуллина.

Она пояснила, что административные меры регулирования цен имели краткосрочный эффект. Однако, как указала Набиуллина, необходимо брать во внимание и долгосрочные эффекты, чтобы не подорвать стремление производителей инвестировать в развитие производства.

"Потому что когда растут цены, какой должен быть адекватный ответ? Расширение производства – для того, чтобы удовлетворить растущий спрос. А если регулирование, даже краткосрочно, будет приводить к тому, что производители перестанут желать расширять это производство, видя, что могут включаться такие административные меры, мы будем иметь долгосрочные последствия", – сказала глава ЦБ.

Ранее Владимир Путин согласился с тем, что в России обострилась ситуация с ценами на базовые продукты питания. Он акцентировал внимание на росте стоимости борщевого набора. Глава государства также заявил о необходимости Федеральной антимонопольной службы активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, в свою очередь, сообщила, что торговые сети подтвердили готовность оперативно отражать на полках магазинов снижение закупочных цен на овощи. По ее данным, цена картофеля в 2021 году увеличилась на 64%, моркови – на 86%, капусты – на 43%, лука – на 15%.