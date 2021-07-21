Путин признал обострение ситуации с ценами на продукты в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин согласился с тем, что в России обострилась ситуация с ценами на базовые продукты питания. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере", – заявил президент РФ.

Ранее сообщалось, что Минпромторг готовится обязать крупных ретейлеров снижать цены на продукты питания, причем этот процесс рассматривается как параллельный снижению цен производителей.

Вместе с тем поставщики продуктов настаивают на увеличении закупочных цен на продукты со стороны торговых сетей. Свою позицию представители профессионального сообщества объясняют ростом себестоимости производства.

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с предложением по сдерживанию роста цен в магазинах. По мнению политика, необходимо снизить НДС на базовые продукты питания до 5%.