В России предложили снизить НДС на базовые продукты до 5%

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Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с предложением снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на базовые продукты питания с 10 до 5%. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Миронова, это поможет исключить рост цен в магазинах.
"На продукты НДС – 10%. Мы предлагаем снизить до 5%", – сказал он.
Миронов подчеркнул, что продуктовая инфляция в России, согласно его расчетам, составляет не менее 20%.
Также председатель партии предложил ввести торговую наценку в магазинах на основные продукты (около 28 позиций) в размере не более 15% от оптовой закупочной цены.
Ранее Университет "Синергия" провел исследование, по итогам которого выяснил, что 60,4% россиян тратят на еду почти половину своего ежемесячного дохода, а у 16% на это уходит почти весь заработок.
При этом большинство опрошенных, а именно 96,3%, обратили внимание на рост цен в магазинах в последние месяцы: они отмечали подорожание мяса, молочных продуктов, фруктов и растительного масла.
Почти 80% россиян заявили о росте цен на продукты
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