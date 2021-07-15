Россияне раскрыли, сколько тратят на еду ежемесячно

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Больше половины россиян тратят на продукты питания примерно половину своего ежемесячного заработка. Таких оказалось 60,4% респондентов. Еще у 16% на еду уходят почти все доходы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Университета "Синергия".

Почти четверть россиян отдают за продукты меньшую часть зарплаты: 14,8% – треть дохода, а 8,8% – не более одной пятой.

При этом большинство опрошенных, а именно 96,3%, обратили внимание на рост цен в магазинах в последние месяцы: они отмечали подорожание мяса, молочных продуктов, фруктов и растительного масла.

Чаще всего это связывали с ослаблением рубля, накрутку цен в торговых сетях, а также ориентацию производителей на экспорт. 77% россиян ждут дальнейшего роста цен на продукты в ближайшее время.

Для улучшения ситуации четверть опрошенных предлагает повысить зарплаты на уровень инфляции, еще столько же – активнее бороться со спекулянтами. В числе других поддерживаемых мер – госрегулирование цен и ограничение монополий.

Исследование проводилось в июне 2021 года. В нем приняли участие пять тысяч человек в возрасте от 20 до 55 лет со всей страны.

Ранее Росстат провел опрос, в ходе которого выяснил, что российским семьям в 2020 году было в среднем необходимо 60,9 тысячи рублей в месяц для сведения концов с концами.

Оказалось, что 75,7% россиян испытывают небольшие или серьезные финансовые трудности, а 24,3% денег хватает на покупку только самого необходимого.

