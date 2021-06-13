Названа сумма, которую россияне хотели бы получать в качестве безусловного дохода

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В 30 100 рублей оценивают россияне размер выплаты при введении безусловного базового дохода – фиксированной выплаты от государства, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого приводит РИА Новости.
Самые высокие запросы оказались в Красноярске и Москве – 35 600 и 35 000 рублей соответственно. Скромные ожидания, по данным аналитиков, зафиксированы среди жителей Ростова-на-Дону и Казани –26 500 и 26 600 рублей.
В исследовании также отмечается, что идею введения безусловного базового дохода поддерживает каждый второй россиянин. Противников, среди принявших участие в опросе, оказалось 12%. При этом мужчины поддерживают введение фиксированной выплаты больше, чем женщины – 52% и 47% соответственно. За высказались и 37% респондентов до 24 лет, а также 54% – старше 45 лет.
Аналитики отмечают, больше всего сторонников этой инициативы оказалось в Ростове-на-Дону, Челябинске и Волгограде, меньше всего – в Перми, Казани и Нижнем Новгороде.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" сообщили, что намерены обратиться к правительству с инициативой по введению в стране безусловного базового дохода. Как рассказал член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин, введение данной социальной концепции надо начать с детей.
Медведев предложил ввести в России базовый гарантированный доход
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