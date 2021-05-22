Жириновский предложил создать магазины для бедных

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В России необходимо создавать специальные магазины для малоимущих граждан, в которых товары будут продаваться по сниженным ценам. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает "Газета.ру".

Также политик отметил, что данной категории граждан можно выдавать изъятые санкционные продукты.

"Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн уничтожаем продуктов. Давайте отдадим бесплатно бедным!" – сказал Жириновский.

Кроме того, лидер ЛДПР негативно отнесся к идее о регулировке и заморозке цен государством. По его мнению, это сократит производство продукции.

Ранее народный артист России, общественный деятель Дмитрий Певцов сообщил, что властям следует обратить внимание на рост цен на основные продукты питания, а также обеспечить безусловный базовый доход всем гражданам.

