Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход

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Банк "Открытие" провел исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство россиян считает достаточным для достойной жизни месячный доход в размере 50–80 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Чуть меньше жителей России назвали достойным доходом 80–120 тысяч рублей в месяц на человека, а еще 11% опрошенных для жизни хватило бы менее 50 тысяч рублей. Еще 9% заявили о желании зарабатывать для достойной жизни свыше 200 тысяч рублей ежемесячно.

Также удалось установить, что 70% россиян на данный момент имеют постоянный доход. Самый высокий процент россиян с постоянным трудоустройством зафиксирован в Московском регионе и Центральном федеральном округе. Самый низкий – на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе.

При этом на двух работах трудятся 8% опрошенных, в то время как на Северном Кавказе их доля достигает 15%.

Также результаты исследования показали, что лишь 11% россиян полностью удовлетворены своим доходом. Три четверти хотели бы зарабатывать больше.

Самыми довольными своим заработком оказались жители Москвы и Московской области, где их доля оказалась 15%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области всего 7% жителей довольны своими доходами, а на Дальнем Востоке – 0%.

Кроме того, 70% россиян заявили о готовности искать подработку для увеличения своего дохода, а каждый десятый уже подрабатывает. 10% не нуждаются в дополнительной работе, а еще 10% слишком много сил тратят на нынешнюю.

Ранее тележурналист Евгений Попов прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию, заявив о необходимости повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в два раза. По его мнению, такое решение положительно повлияет на уровень жизни россиян и даст ощутимое изменение в борьбе с бедностью.

