Евгений Попов: предлагаю хотя бы в 2 раза увеличить минимальный размер оплаты труда

Фото: Мария Попова
Тележурналист Евгений Попов прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию, заявив о необходимости повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
"Послание президента РФ в этом году носило еще более социальный характер, чем прежние. Владимир Путин отметил, что главная задача – обеспечить рост реальных доходов граждан, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью", – отметил Попов.
В связи с этим он предложил в два раза увеличить МРОТ. По его мнению, такое изменение должно оказать влияние не только на заработную плату, но и на отпускные, больничные декретные и другие выплаты.
"Сегодня федеральный МРОТ составляет около 13 тысяч рублей, в Москве он немногим больше 20 тысяч. Такие суммы не позволяют обеспечить гражданам достойное россиян качество жизни", – пояснил журналист.
Он также уточнил, что период пандемии COVID-19 негативно сказался не только на здоровье россиян, но и на их благосостоянии. В особо уязвимом положении оказались семьи с детьми.
Попов подчеркнул, что меры, которые были предложены российским лидером, весьма своевременны и могут помочь тысячам российских семей решить множество насущных проблем.
Ранее тележурналист заявил о необходимости введения в России бессрочной ипотеки на льготных условиях для многодетных семей. Такая мера сделает жилье доступнее для родителей.
Он дополнил, что жилье должно быть доступно для всех россиян.
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