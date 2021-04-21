Евгений Попов: новостройки должны быть обеспечены социальной инфраструктурой

Фото: Екатерина Тихонова
Контроль за деятельностью застройщиков необходимо усилить, а именно обязать их сдавать в эксплуатацию новостройки только с социальной и транспортной инфраструктурой. Инициативу выдвинул тележурналист Евгений Попов на встрече с жителями одного из домов в Можайском районе, построенного по программе реновации.
Он привел два примера разного отношения застройщиков к реализуемым проектам.
"В Можайском районе новоселы с радостью показывали свои новые квартиры и демонстрировали их преимущества – детские площадки, зеленые насаждения, аккуратные дорожки. А вот жители района Фили-Давыдково, где возвели два 32-этажных дома, мучаются от нехватки парковочных мест. На 600 квартир их предусмотрено всего 70. Кроме того, люди жалуются на неблагоустроенную территорию вокруг дома", – сказал Попов.
По его мнению, для комфортной жизни горожан должны быть организованы хорошие дороги, ровные тротуары и пандусы, безопасные детские площадки и благоустроенные дворы.
Председатель общественного Совета Западного административного округа Москвы Игорь Чурин также поддержал данную инициативу. Он отметил, что застройщики зачастую не придают особого значения тем вопросам, которые волнуют жителей.
"Например, ситуация с парковочными местами во многих районах просто катастрофическая. Для ее решения необходимо еще на стадии проектирования предусмотреть либо подземные паркинги по приемлемым ценам, либо возведение зданий по типу "народных гаражей". А пока дома нередко сдаются без учета соотношения количества жителей и парковочных мест", – объяснил Чурин.
Ранее Общественная плата РФ и НП "ЖКХ Контроль" выступили с предложением компенсировать владельцам снос гаражей в виде нового парковочного места или выплаты денежных средств.
Общественники рассматривают возможность предложить горожанам своеобразную "гаражную реновацию". Владельцы сносимых или уже снесенных гаражей в таком случае могли бы рассчитывать не только на компенсацию в виде денежных средств, но и на место в специально построенных многоуровневых паркингах.
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