В Москве предложили выдавать парковочные места при сносе гаражей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Общественная плата РФ и НП "ЖКХ Контроль" выступили с предложением компенсировать владельцам снос гаражей в виде нового парковочного места или выплаты денежных средств. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказала исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, ситуация с парковками в Москве приобрела острый проблемный характер.
"На уровне закона нет обязательных норм обеспечения городских территорий машино-местами и другой инфраструктурой. Их создание – добрая воля застройщиков по договоренности с властями", – отметила специалист.
Общественники рассматривают возможность предложить горожанам своеобразную "гаражную реновацию". Владельцы сносимых или уже снесенных гаражей в таком случае могли бы рассчитывать не только на компенсацию в виде денежных средств, но и на место в специально построенных многоуровневых паркингах.
Руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета Минстроя, президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева вместе с тем отметила, что главный приоритет города – создание условий для проезда на общественном транспорте. Москве, как считает эксперт, нужно строительство жилья и освобождение пространств от машин, а не расширение гаражной сети.
В начале апреля на некоторых улицах столицы изменились тарифы на парковку. С 5 апреля появилась новая категория мест – "Только для резидентов". При этом появились и новые места платной парковки.
В Москве изменили цены на платных парковках
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