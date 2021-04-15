В Москве предложили выдавать парковочные места при сносе гаражей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественная плата РФ и НП "ЖКХ Контроль" выступили с предложением компенсировать владельцам снос гаражей в виде нового парковочного места или выплаты денежных средств. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказала исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, ситуация с парковками в Москве приобрела острый проблемный характер.

"На уровне закона нет обязательных норм обеспечения городских территорий машино-местами и другой инфраструктурой. Их создание – добрая воля застройщиков по договоренности с властями", – отметила специалист.

Общественники рассматривают возможность предложить горожанам своеобразную "гаражную реновацию". Владельцы сносимых или уже снесенных гаражей в таком случае могли бы рассчитывать не только на компенсацию в виде денежных средств, но и на место в специально построенных многоуровневых паркингах.

Руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета Минстроя, президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева вместе с тем отметила, что главный приоритет города – создание условий для проезда на общественном транспорте. Москве, как считает эксперт, нужно строительство жилья и освобождение пространств от машин, а не расширение гаражной сети.

В начале апреля на некоторых улицах столицы изменились тарифы на парковку. С 5 апреля появилась новая категория мест – "Только для резидентов". При этом появились и новые места платной парковки.

