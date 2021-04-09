Перехватывающую парковку в составе ТПУ "Ховрино" планируют достроить в 2022 году

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Строительство многоуровневой перехватывающей парковки в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино" планируется завершить в 2022 году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Как рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, ТПУ уже объединил одноименную станцию Замоскворецкой линии метро, маршрут МЦД-3 и международный автовокзал "Северные ворота".

"В следующем году пользоваться ТПУ станет удобнее автомобилистам – здесь появится многоуровневая перехватывающая парковка. Ввод объекта запланирован в первой половине 2022 года", – говорится в сообщении.

В данный момент идут подготовительные работы.

"Парковка на 200 машино-мест расположится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда, ее общая площадь составит более 10 тысяч квадратных метров", – уточнили в пресс-службе.

В ноябре прошлого года Сергей Собянин совместно с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыли станцию Ховрино на Октябрьской железной дороге. В будущем она станет частью МЦД-3.

Предполагается, что МЦД-3 в будущем свяжет Зеленоград с городом Раменское. В настоящее время в рамках реализации данного проекта строится путепроводная развязка возле станции Николаевка и тоннель на Казанском направлении МЖД.