Тележурналист Евгений Попов выступил за строительство ФОКа в Филевской пойме

13 апреля, 22:40
Фото: /Екатерина Тихонова
Тележурналист Евгений Попов обсудил вопрос строительства спортивного комплекса в Филевской пойме, встретившись с инициативной группой местных жителей.
"Судя по заявлениям жителей, большинство действительно хотят спорткомплекс в своем районе. Поэтому в ближайшее время будет организован сбор подписей в поддержку этой инициативы, по итогам которого примем решение о дальнейших шагах решения проблемы", – заявил Попов.
Два года назад в результате пожаров в Филевской пойме были утрачены сразу два спортивных объекта – круглогодичный крытый каток на территории парка "Фили" и физкультурно-оздоровительный комплекс "Голубой Дунай". В настоящее время жители района вынуждены ездить в другие районы для того, чтобы позаниматься спортом.
На данный момент в качестве наиболее актуального пути решения данной проблемы рассматривается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса между домами №37 и 39 по Филевскому бульвару, который будет включать в себя круглогодичный каток и универсальные спортивные залы.
Ранее сообщалось, что в столице планируют построить четыре спортивных комплекса площадью около 148 тысяч квадратных метров. Их возведут на участках, выделенных в прошлом году инвесторам для строительства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: