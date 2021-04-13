Тележурналист Евгений Попов выступил за строительство ФОКа в Филевской пойме

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Тележурналист Евгений Попов обсудил вопрос строительства спортивного комплекса в Филевской пойме, встретившись с инициативной группой местных жителей.



"Судя по заявлениям жителей, большинство действительно хотят спорткомплекс в своем районе. Поэтому в ближайшее время будет организован сбор подписей в поддержку этой инициативы, по итогам которого примем решение о дальнейших шагах решения проблемы", – заявил Попов.



Два года назад в результате пожаров в Филевской пойме были утрачены сразу два спортивных объекта – круглогодичный крытый каток на территории парка "Фили" и физкультурно-оздоровительный комплекс "Голубой Дунай". В настоящее время жители района вынуждены ездить в другие районы для того, чтобы позаниматься спортом.



На данный момент в качестве наиболее актуального пути решения данной проблемы рассматривается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса между домами №37 и 39 по Филевскому бульвару, который будет включать в себя круглогодичный каток и универсальные спортивные залы.

Ранее сообщалось, что в столице планируют построить четыре спортивных комплекса площадью около 148 тысяч квадратных метров. Их возведут на участках, выделенных в прошлом году инвесторам для строительства.