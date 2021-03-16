Новый ФОК с бассейном ввели в эксплуатацию в Крюкове

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В Крюкове ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Здание построили на улице Александровке, владении 4, в коммунальной зоне "Александровка". Работы велись за счет инвестора. В трехэтажном здании площадью 5,4 тысячи квадратных метров можно будет заниматься не только плаванием, но и игровыми видами спорта: баскетболом, волейболом, мини-футболом.

Здесь создадут универсальный спортивный зал со вторым светом, а также тренажерные залы. Также в здании есть лифт. Прилегающая территория благоустроена и озеленена: созданы проезды и пешеходные дорожки, устроена экопарковка на 56 машин.

Также установлены садовые скамьи и урны, высажены деревья и кустарники. Главный въезд на территорию обустроили со стороны улицы Александровки.

Ранее сообщалось, что с начала года в столице построили пять новых социальных объектов. За счет бюджета города возведены детский сад на 225 мест в Южном Бутове и образовательный комплекс, а также амбулатория в поселении Щаповское и объект инфраструктуры на территории олимпийского комплекса "Лужники".

Еще один детский сад площадью около четырех тысяч квадратных метров практически готов к вводу в районе Соколиная Гора. Он построен по индивидуальному проекту и рассчитан на 205 детей.

В столице планируют построить четыре спортивных комплекса площадью около 148 тысяч квадратных метров. Их возведут на участках, выделенных в прошлом году инвесторам для строительства.