Пять новых социальных объектов построили в Москве с начала года

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С начала года в столице построили пять новых социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Мы продолжаем активную работу по развитию городской социальной инфраструктуры, с начала этого года в Москве построено пять социальных объектов, среди которых новые объекты образования, здравоохранения и спорта", – рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, за счет бюджета города возведены детский сад на 225 мест в Южном Бутове и образовательный комплекс, а также амбулатория в поселении Щаповское и объект инфраструктуры на территории олимпийского комплекса "Лужники".

Еще один детский сад площадью около четырех тысяч квадратных метров практически готов к вводу в районе Соколиная Гора. Он построен по индивидуальному проекту и рассчитан на 205 детей.

"Темпы и объемы строительства в Москве остаются стабильно высокими. По итогам первых двух месяцев года, за счет средств города и инвесторов введено в эксплуатацию 1,29 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе порядка 700 тысяч квадратов жилья", – заключил Бочкарев.​

Ранее сообщалось, что в столице планируют построить четыре спортивных комплекса площадью около 148 тысяч квадратных метров. Их возведут на участках, выделенных в прошлом году инвесторам для строительства.