Ректор ВШЭ предупредил об опасности выпадения среднего класса в бедность

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Государство недостаточно поддерживает средний класс в условиях пандемии, заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. По его мнению, на вызов падения доходов населения нельзя отвечать только поддержкой самых слабых, передает РБК.
Кузьминов подчеркнул, что население, которое выпало из среднего класса из-за пандемии, попало в бедность. Это, по его мнению, может быть "взрывоопасно с точки зрения политики". Ректор назвал поддержку производства и отсутствие поддержки среднего класса, нуждающегося в источниках дохода, "дефектом политики".
Экономист считает, что бороться с падением доходов населения традиционными методами нельзя. Он считает, что политический ответ на обеднение среднего класса еще придет. В частности, может случиться так, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста и этот показатель останется в пределах 2 процентов, отметил специалист.
Ранее банк "Открытие" провел исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство россиян считают достаточным для достойной жизни месячный доход в размере 50–80 тысяч рублей.
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